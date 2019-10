Nein zur Rotwildkonzeption

Bühl

Bühl (ub) - Nichts ist so vorhersehbar wie ein Blues-Konzert im Schütte-Keller. Aber warum gehen wir doch immer wieder hin? Weil es die fantastischen Musiker schaffen, unsere Sinne zu verzaubern, so geschehen am Samstagabend Albert Kochs Acoustic Blues Community (Foto: ub).

München

München (dpa) - Die Übernahme des Beleuchtungsherstellers Osram durch den österreichischen Sensorhersteller AMS ist gescheitert. AMS hat sein Ziel verfehlt, 62,5 Prozent der Osram-Anteile unter seine Kontrolle zu bringen. Osram bleibt vorerst selbstständig (Foto: dpa).

München

München (dpa) - Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat seine Boykott-Drohung der Bayern-Spieler im Zuge des Torwart-Streits zwischen Manuel Neuer (Foto: dpa) und Marc-Andre ter Stegen relativiert. Es seien Aussagen gewesen, "die er mit etwas Abstand nicht mehr so machen würde", so Hoeneß.

Rastatt

Rastatt (ham) - Die erste große Klage steht am Montag im Dieselskandal (Beispielfoto: Stratenschulte/dpa) an. Auch wenn Verbraucherschützer einen "Elfmeter ohne Torwart" in dem Prozess in Braunschweig sehen, gibt sich Rechtsanwalt Markus Merklinger im Interview vorsichtiger.