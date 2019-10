Nur über Umwege nach Bischweier

Baden-Baden

Baden-Baden

Mauersanierung an Oos: Umleitung Baden-Baden (red) - Eine marode Mauer in der Wörthstraße in Baden-Baden wird derzeit saniert. Daher ist eine Sperrung der Zufahrt zur Schwarzwaldstraße nötig. Der Verkehr wird über die Rheinstraße umgeleitet. Die Arbeiten sollen bis 6. Dezember fertig sein (Foto: Strupp).

Karlsruhe

Karlsruhe

Sturmschäden: Dienstag erneut windig Karlsruhe (red/lsw) - Das Sturmtief "Mortimer" hat die Region in der Nacht zum Montag ordentlich durchgepustet. Es kam zu einigen Vorfällen. Und die Zeichen stehen noch nicht auf Entspannung. So dürften am Dienstag dichte Wolken aufziehen und vormittags für schauerartigen Regen sorgen (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Rastatt

Rosenstraße gesperrt Rastatt (red) - Die Stadtwerke Rastatt erneuern an drei Häusern in der Rosenstraße die Hausanschlüsse. Die Straße muss daher von Mittwoch, 25., bis voraussichtlich Freitag, 11. Oktober, gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Kornblumen- und Gladiolenweg (Symbolfoto: red).

Rastatt

Rastatt

Ärger um Sperrung in Kaiserstraße Rastatt (dm) - Seit Montag ist die Zufahrt zur oberen Kaiserstraße und zum dortigen Parkplatz gesperrt, Autofahrer finden jedoch weder darauf noch auf alternative Parkmöglichkeiten explizite Hinweise. Dies wird von Händlern kritisiert, die Umsatzeinbußen hinnehmen müssen (Foto: dm).