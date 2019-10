Ersatzquartiere für Fledermäuse und Vögel

Baden-Baden

Baden-Baden

Vincentiushaus abgebrochen Baden-Baden (hez) - Der Abbruchbagger zog in den vergangenen Tagen einen endgültigen Schlussstrich unter die lange Geschichte des Vincentiushauses an der Scheibenstraße, das einer Wohn-Neubebauung weichen muss. Begonnen hatte alles mit einem Gastronomiebetrieb (Foto: Zorn).

Rastatt

Rastatt

Kritik an Eigenbetrieb Rastatt (ema) - Kurz vor seiner Auflösung ist der städtische Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft noch mal in die Kritik geraten. Im Technischen Ausschuss wurde gerügt, dass 2018 statt der geplanten 2,1 Millionen nur 470 000 Euro in Instandhaltungsmaßnahmen investiert wurde (Foto: ema).

Bühl

Bühl

Wenig Interesse bei OB-Vorstellung Bühl (gero) - Keine Überraschung gestern Abend im Bürgerhaus: Dort sollten sich "die Kandidaten" für die OB-Wahl am 13. Oktober vorstellen. Mit dem Amtsinhaber Hubert Schnurr gibt es allerdings nur einen Bewerber. Und so kamen auch nur 150 Zuhörer (Foto: Margull).

Rastatt

Rastatt

Alte Villa wird erhalten Rastatt (ema) - Im Herzen Rastatts nehmen nicht nur die Neubauten auf dem Hatz-Areal Gestalt an. Auch die Historie lebt weiter, wie die eingerüstete Hatz-Villa an der Kapellenstraße zeigt: Die Villa wird erhalten und zu einem Mehrfamilienhaus umgebaut (Foto: Friedrich).