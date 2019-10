Mehr Geld für die Beschäftigten

Ottersweier

Mastschweinestall wird gebaut Ottersweier (mig) - Die Schweine aus der Bachstraße sollen in einen neuen Stall an der B 3 neu umziehen. Dafür wurden bereits 2014 Bauanträge eingereicht. Bürgermeister Jürgen Pfetzer sprach deshalb in der Sitzung von einer "fast unendlichen Geschichte" (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (mig) - Die Schweine aus der Bachstraße sollen in einen neuen Stall an der B 3 neu umziehen. Dafür wurden bereits 2014 Bauanträge eingereicht. Bürgermeister Jürgen Pfetzer sprach deshalb in der Sitzung von einer "fast unendlichen Geschichte" (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

Immobilienpreise in Bühl steigen Bühl (red) - Auch auf dem Immobilienmarkt in Bühl bestimmt das derzeit knappe Angebot den Preis der Immobilie. Dieser ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Vor allem Reihenhäuser und Eigentumswohnungen sind deutlich teurer geworden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Auch auf dem Immobilienmarkt in Bühl bestimmt das derzeit knappe Angebot den Preis der Immobilie. Dieser ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Vor allem Reihenhäuser und Eigentumswohnungen sind deutlich teurer geworden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Iffezheim

Verschenken statt wegwerfen Iffezheim (red) - Steht der Dachboden voll mit Sachen, die nicht mehr benötigt werden, aber zu schade sind zum Wegwerfen? Dann gibt es beim Warentauschtag am Samstag, 12. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr die Möglichkeit, diese loszuwerden (Foto: Landratsamt). » Weitersagen (red) - Steht der Dachboden voll mit Sachen, die nicht mehr benötigt werden, aber zu schade sind zum Wegwerfen? Dann gibt es beim Warentauschtag am Samstag, 12. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr die Möglichkeit, diese loszuwerden (Foto: Landratsamt). » - Mehr