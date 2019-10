Nein zur Rotwildkonzeption

Baden-Baden

BT-Interview über den letzten Willen Baden-Baden (red) - Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, dass jeder in Würde und ohne Schmerzen aus dem Leben scheiden kann. Im Interview spricht der DGHS-Ansprechpartner für Baden, Bernhard Weber (Foto: Ebersbach).

Bühl

Trio sorgt für Hochstimmung Bühl (ub) - Nichts ist so vorhersehbar wie ein Blues-Konzert im Schütte-Keller. Aber warum gehen wir doch immer wieder hin? Weil es die fantastischen Musiker schaffen, unsere Sinne zu verzaubern, so geschehen am Samstagabend Albert Kochs Acoustic Blues Community (Foto: ub).

München

Osram-Übernahme gescheitert München (dpa) - Die Übernahme des Beleuchtungsherstellers Osram durch den österreichischen Sensorhersteller AMS ist gescheitert. AMS hat sein Ziel verfehlt, 62,5 Prozent der Osram-Anteile unter seine Kontrolle zu bringen. Osram bleibt vorerst selbstständig (Foto: dpa).

München

DFB: Hoeneß relativiert Drohung München (dpa) - Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat seine Boykott-Drohung der Bayern-Spieler im Zuge des Torwart-Streits zwischen Manuel Neuer (Foto: dpa) und Marc-Andre ter Stegen relativiert. Es seien Aussagen gewesen, "die er mit etwas Abstand nicht mehr so machen würde", so Hoeneß.