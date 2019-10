Kerzenziehen kehrt nach Gernsbach zurück Gernsbach (red) - Nach vierjähriger Pause findet wieder das Kerzenziehen im Zelt vor der evangelisch-freikirchlichen Christuskirche in Gernsbach vom 11. bis 23. November unter dem Motto "Licht im Dunkeln" statt. Das beliebte Angebot, das von 1984 bis 2014 unzählige Kinder ins Zelt vor der Christuskirche im Blumenweg lockte, wird nun im ökumenischen Miteinander gestemmt. Das teilt Dorothee Werner, Gemeindeleiterin der Christuskirche, mit.



Kindergarten- und Schulgruppen haben montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr die Möglichkeit, gegen eine Pauschalgebühr von drei Euro pro Kind eine Bienenwachs-Kerze unter Anleitung zu ziehen. Von donnerstags bis sonntags wird das Kerzenziehen nachmittags auch für die Allgemeinheit angeboten: Donnerstag von 16 bis 19 Uhr, Freitag von 13 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr. Am Sonntag, 17. November, wird Kerzenziehen von 11.30 bis 19 Uhr angeboten. Alle Mitarbeiter beim Kerzenziehen helfen ehrenamtlich mit. Der Erlös der ökumenischen Aktion wird laut Ankündigung auf zwei soziale Projekte aufgeteilt. Die Hälfte der Einnahmen wird für das Projekt "Prite" in Peru verwendet, für das sich die Gernsbacher Liebfrauengemeinde seit vielen Jahren engagiert. 1986 wurde die Partnerschaft zwischen der Erzdiözese Freiburg und der Kirche Perus begründet. Der damalige Pfarrgemeinderat Gernsbach hat beschlossen, eine Partnerschaft mit einer peruanischen Pfarrgemeinde anzustreben. Es fand sich dann eine Verbindung zur Gemeinde Nuestra Senora de la Paz in Cruz de Motupe, Lima. 1995 begann in Gernsbach die Arbeit des Peru-Kreises, der bis heute aktiv die Anliegen der Partnerschaft mit Peru in der Gemeinde wachhält. Die Besonderheit in Gernsbach - und das ist auch starke Motivation der Partnerschaft - ist, dass die Pfarrgemeinde seit vielen Jahren eine Einrichtung für behinderte Kinder in Lima unterstützt, das Prite (Programa de Intervention temprana - Programm zur Frühförderung). Dieses Programm gibt es in ganz Peru, das ist insbesondere für die Förderung von kleinen Kindern, die lernen, mit ihrer Behinderung umzugehen und auch den Eltern hilft, wie sie ihren Kinder helfen können. Prite wird vom Kindermissionswerk als förderungsfähiges Projekt anerkannt, und die eingegangenen Spenden werden dort um 20 Prozent aufgestockt. Außerdem wird die Aktion "Strahlende Augen" unterstützt: Gemeinsam mit der Deutschen Humanitären Hilfe in Nagold und den Royal Rangers soll damit bedürftigen Kindern eine Weihnachtsfreude bereitet werden: Bei dieser Aktion werden, ähnlich wie bei "Weihnachten im Schuhkarton", Pakete mit Utensilien für Kinder gepackt und dann nach Osteuropa gebracht um dort verteilt zu werden (www.strahlende-augen.info).

