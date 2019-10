Weisenbach benötigt weitere Gelder

Weisenbach - Eine Erfolgsgeschichte ist das Landessanierungsprogramm in Weisenbach. Neben zahlreichen privaten Maßnahmen sind seit 2008 auch zahlreiche kommunale Projekte angegangen worden. Der Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung, die am Mittwoch, 16. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses beginnt, einen Antrag auf Erhöhung des Zuwendungsbetrags erörtern und beschließen. Außerdem ist ein Sachstandsbericht vorgesehen.



So wurden im Sanierungsgebiet "Ortsmitte I" zwischen 2008 und 2019 insgesamt 46 Modernisierungserhebungen erarbeitet. Daraus wurden 36 Modernisierungsvereinbarungen abgeschlossen. "Hiervon sind mittlerweile 34 private Modernisierungsmaßnahmen komplett abgeschlossen und abgerechnet", heißt es in der Sitzungsvorlage. Die bereits durchgeführten und noch in Umsetzung befindlichen privaten Maßnahmen hätten Investitionen von etwa 4,25 Millionen Euro ausgelöst. Dafür wurden Zuschüsse von fast 1,1 Millionen Euro bewilligt, wovon bisher etwa 938 000 Euro abgerufen worden sind.

Neben den privaten Maßnahmen wurden seit 2008 zahlreiche kommunale Projekte angegangen. So wurde der Kindergarten in Weisenbach erworben, die Murgbrücke saniert, ein Wohngebäude und ein Schuppen In den Höfen erworben und abgebrochen sowie die Straße In den Höfen komplett saniert. Dieser Wohnbereich habe dadurch deutlich an Wohnqualität gewonnen. Bedeutung habe auch die Sanierung der Jahnstraße mit den teils hohen Stützmauern. Die neu errichtete Toilettenanlage an der Heimatstube wurde aus Landessanierungsmitteln gefördert. Bei der Sanierung der Sporthalle komme die Gemeinde für die Vereinsräume im Untergeschoss in den Genuss entsprechender Fördergelder. Zuletzt seien Mittel aus dem Landessanierungsprogramm in die Sanierung des Rathauses geflossen, in die Sanierung der Weinbergstraße und aktuell in die Restmodernisierung des Kindergartens.

Weitere Planungen der Kommune

Neben der Fertigstellung und Abrechnung der zuletzt genannten Maßnahmen stünden aus kommunaler Sicht noch die städtebauliche Planung des "Hirsch-Areals", die Planung und Sanierung des Bergwegs und die Schaffung von Stellplätzen auf Grundstücken in der Eisenbahnstraße in Verbindung mit der Planung "Hirsch-Areal" und In den Höfen (in Verbindung mit der Radwegbrücke) an. Auch für aktuell noch laufende private Erneuerungsmaßnahmen seien noch Mittel eingeplant.

Außerdem ist in diesem Jahr im Rathaus noch die Sanierung der Toilettenanlage vorgesehen. "Durch die laufenden kommunalen Maßnahmen wie die Restmodernisierung des Kindergartens und die Sanierungsarbeiten im Rathaus, werden die derzeit bewilligten Zuschussmittel aus dem Landessanierungsprogramm zu großen Teilen aufgebraucht", schreibt die Verwaltung. Somit könnten für weiter geplante Maßnahmen die zur Verfügung stehenden Mittel nicht mehr ausreichen.

Auch sei zum Abschluss des Verfahrens ein Anfangs- und Endwertgutachten erforderlich; das Honorar für die STEG sei für 2020 und 2021 einzuplanen. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, einen nochmaligen Aufstockungsantrag des Förderrahmens um 110 182 Euro auf dann rund 5,76 Millionen Euro zu stellen. Sollte dieser Aufstockungsantrag genehmigt werden, so könnten alle in den Jahren 2020 und 2021 vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt werden.