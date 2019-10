'Wind, Wellen und Meer' in der Merkurhalle

Durmersheim



Halloween-Grusel in Durmersheim Durmersheim (manu) - Marcel Lang lädt an Halloween zu einer Horror-Show rund um sein Haus und den Garten in der Wilhelmstraße, wo er Gruselgänge aufgebaut hat. Verwandte, Freunde und Lang selbst agieren dabei als schauerlich verkleidete Schauspieler (Foto: Lang). » Weitersagen (manu) - Marcel Lang lädt an Halloween zu einer Horror-Show rund um sein Haus und den Garten in der Wilhelmstraße, wo er Gruselgänge aufgebaut hat. Verwandte, Freunde und Lang selbst agieren dabei als schauerlich verkleidete Schauspieler (Foto: Lang). » - Mehr