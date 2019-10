Rundwegtage zählen 1 000. Teilnehmer Gaggenau (hap) - 53 Teilnehmer am Michelbacher Rundwegtag konnte Manfred Vogt vom Arbeitskreis Tourismus-Freizeit Gaggenau gestern am Lindenplatz begrüßen. Dabei teilte er mit, dass sich unter ihnen der 1 000. Teilnehmer aller bisherigen Rundwegtage befindet.



Die seit zwölf Jahren im Herbst stattfindende Veranstaltung führte bisher die Teilnehmer in drei unterschiedlich langen Etappen auf dem Rundweg über die Berge rund um Michelbach. Wie Wanderführer Frank Rieger zunächst feststellte, waren viel mehr Teilnehmer als erwartet anwesend: Auf vielfachen Wunsch von Teilnehmern, die schon länger mitmachen, wurde diesmal nur noch eine Strecke für alle angeboten. In Zusammenarbeit mit den Rundwegfreunden Michelbach und der Tourist-Info Gaggenau hatten die beiden Wanderführer eine kürzere Wegstrecke von acht Kilometern ausgewählt, die unter dem Motto "Aus Freude pur an heimatlicher Flur" stand. Hierbei konnte besonders der zweite Wanderführer, Forstwirt und Schwarzwald-Guide Rainer Schulz, seine Kenntnisse an die Teilnehmer vermitteln. Schon wenige Meter nach dem Start bot sich mit der großen Trauerweide am Michelbach der erste Anlass. Auf der Feldbogen-Schießanlage der Bernsteineagles konnte neben der biologischen Wissensauffrischung über die im Gelände vorkommende Fauna auch ein Versuch im Bogenschießen unternommen werden. Im Freizeitgelände Gumbe gab es Flammkuchen eines einheimischen Restaurants zu Sonderpreisen. Der 1 000. Teilnehmer bekam einen Gutschein. Weiter ging es mit einer Runde durch Wald und Wiesen oberhalb von Michelbach. Dabei gab es wieder jede Menge Informationen zur durchwanderten Landschaft und der Natur. Bei strahlend blauem Himmel und angenehmer Temperatur führte der Weg dabei zurück in das laut Vogt "schönste Dorf von Gaggenau".

