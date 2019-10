Mit Ruhe, Gelassenheit und Geduld

Baden-Baden

Unterwegs als Gäste des Waldes Baden-Baden (co) - Mit 197 erwachsenen Teilnehmern blieb auch der fünfte Merkurlauf genau in dem Rahmen, den sich das Team um Initiator Peter Kaiser gesteckt hatte. Über dem sportlichen Ereignis steht nämlich die Prämisse, als Gäste des Waldes unterwegs zu sein (Foto: Hecker-Stock). »

Karl Steurer sagt auf Wiedersehen Baden-Baden (stn) - Karl Steurer war 13 Jahre lang Mitglied im Ortschaftsrat Ebersteinburg. Nun verlässt er die Kurstadt und zieht ins Emsland nach Niedersachsen, um dort nach dem Tod seiner Frau noch einmal ein neues Leben zu beginnen - im Alter von 86 Jahren (Foto: Strupp). »

Wohnungen in Eisenhöfer-Bau Gaggenau (uj) - Das Eisenhöfer-Gebäude soll reaktiviert werden. Vorgesehen sind bis zu 21 Wohneinheiten. Die Einzelhandelsnutzung im Erdgeschoss soll beibehalten werden. Laut einer artenschutzrechtlichen Prüfung müssen Ersatzquartiere für Vögel geschaffen werden (Foto: Jahn). »

Vincentiushaus abgebrochen Baden-Baden (hez) - Der Abbruchbagger zog in den vergangenen Tagen einen endgültigen Schlussstrich unter die lange Geschichte des Vincentiushauses an der Scheibenstraße, das einer Wohn-Neubebauung weichen muss. Begonnen hatte alles mit einem Gastronomiebetrieb (Foto: Zorn). »