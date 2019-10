Spektakuläres - und doch Feuerwehralltag

Bis weit nach Mitternacht feierten die Partygänger den Sänger, seine Musik und sich selbst. Es herrschte ausgelassene Stimmung in der Wache. Bereits um 10 Uhr öffneten sich am Sonntag wieder die Türen des Feuerwehrdepots. Die Jugendfeuerwehr machte ganztägig mit einem Infostand auf sich und ihr Lehrprogramm aufmerksam.

Richtig Fahrt nahm der Tag so gegen Mittag auf. Besonders bei den Kindern und manchem Erwachsenen war ein Sitzplatz in einem der ausgestellten Feuerwehrfahrzeuge sehr gefragt. Die ganztägige Feuerwehrschau soll den Bürgern einen Überblick darüber geben, was - normalerweise wenig sichtbar - zum Schutz und zur Sicherheit ihrer selbst angeschafft wurde. Darauf machte Gesamtwehr- und Abteilungskommandant Volker Steimer im BT-Gespräch aufmerksam.

Spektakuläres und doch Feuerwehralltag bekam das Publikum am Nachmittag zu sehen. Dieses konnte hautnah das Löschen eines Brands erleben. Als Kulisse diente den neun Feuerwehrkameraden die mobile Brandschutzanlage der Netze BW. In ihrem Inneren können zwischen 200 und 800 Grad Celsius herrschen. Aufgabe des Löschtrupps war es, unter den in dem Container herrschenden realistischen Bedingungen die Brandbekämpfung aufzunehmen. Überdies waren Personen über die tragbaren Leitern zu retten. Wer keinen direkten Blick auf das Geschehen hatte, musste nicht auf Eindrücke aus dem Container verzichten. Die Wärmebildkamera lieferte zuverlässig Bilder aus dem Inneren der Übungsanlage auf den Monitor des Einsatzleitwagens.

Mit einem Verkehrsunfall bekamen es die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr unter der Leitung von Patrick Wild zu tun. Die acht jungen Feuerwehrkameraden im Alter zwischen 10 und 17 Jahren hatten eine verunglückte Pkw-Lenkerin aus einem Auto zu retten und den Unfallort zu sichern. Die Lautenbacher Musikanten und die Stadtkapelle Gernsbach umrahmten das Fest musikalisch. Zudem dankte Steimer allen Helfern und Organisatoren für ihren Einsatz: "Ohne funktionierende Feuerwehr ist ein solches Fest nicht durchführbar."