Diebesgut aus Gernsbach in Köln angeboten

Karlsruhe

In Firmen eingebrochen Karlsruhe (red) - Zwischen Freitagabend und Montagmorgen ist im Karlsruher Stadtteil Hagsfeld in zwei Firmen eingebrochen worden. Dabei wurden mehrere Kompletträder von Lkws und einige Rollen Kupferkabel gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolfoto: dpa). »

Ettlingen

Seitenscheiben eingeschlagen Ettlingen (red) - Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen die Scheiben der Beifahrertüren von drei Autos eingeschlagen. Die Fahrzeuge standen auf einem Park-and-Ride-Parkplatz am Knotenpunkt der B3 und L605. Es ist unklar, ob Diebesgut entwendet wurde (Symbolfoto: dpa). »

Baden-Baden

Einbruch in Jugendheim Baden-Baden (red) - Unbekannte sind zwischen Freitag- und Sonntagmittag in ein Jugendheim in der Ooser Gartenstraße in Baden-Baden eingestiegen. Sie brachen im Inneren mehrere Türen auf. Ob etwas beziehungsweise was gestohlen wurde, war am Montag noch unklar (Symbolfoto: dpa). »

Ettlingen

Einbruch in Einkaufszentrum Ettlingen (red) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in ein Einkaufszentrum in Ettlingen eingebrochen. Sie durchwühlten vor allem die Elektronikabteilung. Ob beziehungsweise was gestohlen wurde, war zunächst unklar. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolfoto: dpa). »