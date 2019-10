Am Ende eines langen Sommers

Sinzheim



Bilderbuchwetter bei Wendelinusritt Sinzheim (red) - Das Bilderbuchwetter war obligatorisch: Fein herausgeputzte Reiter, so manch schmucker Vierbeiner und eindrucksvolle Kutsche kennzeichneten den 55. Wendelinusritt am Sonntag in Leiberstung (Foto: Nickweiler). Rund 40 Gruppen nahmen an diesem Spektakel teil.