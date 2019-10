Neuer Trafo, den keiner braucht

Gaggenau

Neuer Anlauf für Solaranlage? Gaggenau (uj) - Ist die frühere Deponie in Oberweier für eine Solaranlage geeignet? Diese Frage wurde in der jüngsten Sitzung des Gaggenauer Gemeinderats laut. In der Vergangenheit lautete die Antwort immer "Nein". Der Grund: Die Folienabdeckung lasse das nicht zu (Foto: av). » Weitersagen (uj) - Ist die frühere Deponie in Oberweier für eine Solaranlage geeignet? Diese Frage wurde in der jüngsten Sitzung des Gaggenauer Gemeinderats laut. In der Vergangenheit lautete die Antwort immer "Nein". Der Grund: Die Folienabdeckung lasse das nicht zu (Foto: av). » - Mehr

Bühl

Park Stickney beim Jazztival Bühl (red) - Das 11. Bühler Jazztival stellt ein ungewöhnliches Instrument in den Mittelpunkt. Jazz-Harfenisten geben sich vom 14. bis 17. November die Ehre. Darunter befindet sich auch Park Stickney, der nach städtischer Darstellung die derzeitige Nummer eins der Jazzharfe ist (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - Das 11. Bühler Jazztival stellt ein ungewöhnliches Instrument in den Mittelpunkt. Jazz-Harfenisten geben sich vom 14. bis 17. November die Ehre. Darunter befindet sich auch Park Stickney, der nach städtischer Darstellung die derzeitige Nummer eins der Jazzharfe ist (Foto: Stadt). » - Mehr

Baden-Baden

Ein "Urgestein" der Regionalplanung Baden-Baden (sj) - Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein stellt in Baden-Baden die Weichen für die neue Wahlperiode und verabschiedet langjährige Mitglieder. Dazu zählt Eberhard Roth (75), Alt-Bürgermeister von Sulzfeld. Roth arbeitete 46 Jahre lang in dem Gremium mit (Foto: Jehle). » Weitersagen (sj) - Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein stellt in Baden-Baden die Weichen für die neue Wahlperiode und verabschiedet langjährige Mitglieder. Dazu zählt Eberhard Roth (75), Alt-Bürgermeister von Sulzfeld. Roth arbeitete 46 Jahre lang in dem Gremium mit (Foto: Jehle). » - Mehr