Rathaus-Verkauf im Gespräch

Man könne sich gut vorstellen, das ehemalige Rathaus an einen Investor zu verkaufen, sagte Ortsvorsteher Guido Wieland. Das 1879 als Schulhaus eingeweihte Bauwerk weise einen erheblichen Sanierungsstau auf, "das Gebäude ist in einem bedenklichen Zustand", so Wieland. Gut vorstellbar seien in diesem Haus Wohnungen und kleinere gewerbliche Räume. Für die Motorradfreunde, deren Klubraum sich im Untergeschoss befindet, wäre dann eine neue Unterkunft zu finden.

Auch für das Kindergartengebäude im Gernweg gibt es seit 2014 keine Verwendung mehr. Dessen Zustand ist noch in Ordnung, gleichwohl seien ebenfalls Sanierungsarbeiten fällig. Die Stadt habe dort in der Nähe zudem Flächen gekauft, um an diesem Standort öffentliche Parkplätze anzulegen, teilte der Ortsvorsteher mit. Zur Realisierung des Projekts beantragte die Verwaltung Fördergelder bei Leader.

Die Grundschule soll nicht zum Verkauf stehen. Dort können Ortsverwaltung sowie Ortschaftsrat Unterkunft finden. Den in der Schule probenden Vereinen sagte Wieland Bestandsschutz zu.

Die Ortschaftsräte und Bürger zeigten sich mit den Vorschlägen einverstanden, unter einer Bedingung: Sollte nach erfolgter Gebäudeumnutzung jemals wieder, aufgrund der Anzahl der Kinder, eine Kindergartengruppe und Grundschulklasse gegründet werden, sind für diese Räume zu schaffen.

Das Rathaus wird nicht mehr gebraucht. Vor einem Verkauf müssen auf jeden Fall die Überfahrtsrechte geklärt werden. Daran erinnerte Ortschaftsrat Bernhard Wieland (CDU). Es ist ein erster Schritt, stellte der Ortsvorsteher klar.