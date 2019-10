'Nur was ich kenne, kann ich schützen'

Bühl

"Sonnenschein" wird erweitert Bühl (urs) - Wenn so viele kleine Kinderhände mit ihren kleinen Schaufeln so tüchtig mithelfen, muss das neue Bauprojekt im Wasserbett, ein moderner Erweiterungsanbau des Kinderhauses "Sonnenschein", zweifelsohne gelingen. So gab es gestern unzählige kleine Spatenstiche (Foto: Klöpfer).

Denzlingen

SV 08: Nächstes Spitzenspiel Denzlingen (rap) - Ein Höhepunkt folgt auf den nächsten - zumindest für den SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga. Nach dem Sieg gegen den SC Pfullendorf (3:2) gastiert die Elf von Trainer Matthias Frieböse am Samstag beim Tabellendritten FC Denzlingen (Foto: Seiter).

Bühlertal

Defizit fällt geringer Bühlertal (eh) - Insgesamt 131 Veranstaltungen fanden 2018 im Haus des Gastes statt. Mehr als die Hälfte davon zählen zur Eigenregie der Gemeinde oder es handelt sich um unentgeltliche Belegungen. Der Kostendeckungsgrad wurde mit 23,75 Prozent ermittelt (Foto: pr).