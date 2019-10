Landschaftspfleger: "Der Wolf war da"

Forbach

Wolf nicht auszuschließen Forbach (mm) - Vier tote Schafe waren es in Langenbrand, ein totes Schaf und eine Ziege in Gausbach. Sie wurden am Samstag entdeckt. Als Täter ist "der Wolf ist nicht auszuschließen", sagt Martin Hauser, Wildtierbeauftragter des Landkreises Rastatt (Foto: dpa).

Kretschmann eingeschaltet Bühl (gero) - Der Verein "Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße" hat nach vielen gescheiterten Versuchen, für Abhilfe der untragbaren Zustände im nördlichen Bereich der Schwarzwaldhochstraße zu sorgen, Ministerpräsident Winfried Kretschmann eingeschaltet (Foto: Seiter).

Lebenshilfe bezieht neues Wohnhaus Bühl (jo) - "Heute ist ein Feiertag für 36 Bewohnerinnen und Bewohner dieses schönen neuen Wohnstifts", verkündete Frank Breuninger, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe. Auf einer ehemaligen Tennisanlage wurde ein Wohnhaus für Menschen mit Handicap fertiggestellt (Foto: jo).