Riesiger Schritt für die Murgtäler Leichtathletik

Tallinn

DFB-Team vor Pflichtaufgabe Tallinn (red) - Nach dem Debütantenball im Test gegen Argentinien (2:2) steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in der EM-Qualifikation in Estland vor einer Pflichtaufgabe. Bundestrainer Joachim Löw kann wieder auf Reus, Werner und Gündogan zählen (Foto: AP). » Weitersagen (red) - Nach dem Debütantenball im Test gegen Argentinien (2:2) steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in der EM-Qualifikation in Estland vor einer Pflichtaufgabe. Bundestrainer Joachim Löw kann wieder auf Reus, Werner und Gündogan zählen (Foto: AP). » - Mehr

Kuppenheim

Puma lässt die Muskeln spielen Kuppenheim (tm) - Am letzten Spieltag der Motoball-Bundesliga zeigte Puma Kuppenheim beim klaren Sieg gegen Taifun Mörsch seine Klasse (Foto: rayk). Zuvor verlor der MSC Philippsburg in Budel und verpasste somit die Qualifikation für die Playoffs. Comet Durmersheim bleibt Vierter. » Weitersagen (tm) - Am letzten Spieltag der Motoball-Bundesliga zeigte Puma Kuppenheim beim klaren Sieg gegen Taifun Mörsch seine Klasse (Foto: rayk). Zuvor verlor der MSC Philippsburg in Budel und verpasste somit die Qualifikation für die Playoffs. Comet Durmersheim bleibt Vierter. » - Mehr

Rastatt

250 Jahre Seliger Bernhard Rastatt (sl) - Bernhard von Baden wird von Katholiken als Schutzpatron Badens und der Erzdiözese Freiburg verehrt. Vor 250 Jahre wurde er zum Seligen erhoben. Angestoßen hatte dies der letzte Markgraf von Baden, der in Rastatt residierte und mit dem die katholische Linie ausstarb (Foto: sl). » Weitersagen (sl) - Bernhard von Baden wird von Katholiken als Schutzpatron Badens und der Erzdiözese Freiburg verehrt. Vor 250 Jahre wurde er zum Seligen erhoben. Angestoßen hatte dies der letzte Markgraf von Baden, der in Rastatt residierte und mit dem die katholische Linie ausstarb (Foto: sl). » - Mehr