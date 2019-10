'Nur was ich kenne, kann ich schützen'

Muggensturm

Großes Herz für Senioren Muggensturm (as) - Die 63-jährige Muggensturmerin Heidi Bechler, die seit 16 Jahren die Seniorenarbeit in ihrer Heimatgemeinde organisiert, hat ein großes Herz für ältere Menschen. Dabei geht das Engagement, das sie an den Tag legt, weit über das geforderte Maß hinaus (Foto: as). » Weitersagen (as) - Die 63-jährige Muggensturmerin Heidi Bechler, die seit 16 Jahren die Seniorenarbeit in ihrer Heimatgemeinde organisiert, hat ein großes Herz für ältere Menschen. Dabei geht das Engagement, das sie an den Tag legt, weit über das geforderte Maß hinaus (Foto: as). » - Mehr

Bühl

Kreatives Kunsthandwerk Bühl (urs) - Seit 20 Jahren sind Michaela Seifermann und Hedwig Frisch die kreativen Köpfe des Bühler Kunsthandwerkermarkts. Am Wochenende strömten wieder zahlreiche Besucher ins Bürgerhaus Neuer Markt, um die vielfältigen Arbeiten der Aussteller zu bewundern (Foto: urs). » Weitersagen (urs) - Seit 20 Jahren sind Michaela Seifermann und Hedwig Frisch die kreativen Köpfe des Bühler Kunsthandwerkermarkts. Am Wochenende strömten wieder zahlreiche Besucher ins Bürgerhaus Neuer Markt, um die vielfältigen Arbeiten der Aussteller zu bewundern (Foto: urs). » - Mehr

Bühl

"Sonnenschein" wird erweitert Bühl (urs) - Wenn so viele kleine Kinderhände mit ihren kleinen Schaufeln so tüchtig mithelfen, muss das neue Bauprojekt im Wasserbett, ein moderner Erweiterungsanbau des Kinderhauses "Sonnenschein", zweifelsohne gelingen. So gab es gestern unzählige kleine Spatenstiche (Foto: Klöpfer). » Weitersagen (urs) - Wenn so viele kleine Kinderhände mit ihren kleinen Schaufeln so tüchtig mithelfen, muss das neue Bauprojekt im Wasserbett, ein moderner Erweiterungsanbau des Kinderhauses "Sonnenschein", zweifelsohne gelingen. So gab es gestern unzählige kleine Spatenstiche (Foto: Klöpfer). » - Mehr