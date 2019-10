Das Leben ganz der Musik verschrieben

Baden-Baden

Baden-Baden

Obdachlos und alt: Stadt will helfen Baden-Baden (hez) - Die Zahl der Menschen ohne festen Wohnsitz steigt auch in der Kurstadt stets an. Jeder fünfte Betroffene ist dabei älter als 50 Jahre. Mit einem neuen Projekt in Oos will die Stadtverwaltung vor allem den Senioren unter den Obdachlosen helfen (Symbolfoto: dpa).

Muggensturm

Muggensturm

Großes Herz für Senioren Muggensturm (as) - Die 63-jährige Muggensturmerin Heidi Bechler, die seit 16 Jahren die Seniorenarbeit in ihrer Heimatgemeinde organisiert, hat ein großes Herz für ältere Menschen. Dabei geht das Engagement, das sie an den Tag legt, weit über das geforderte Maß hinaus (Foto: as).

Gaggenau

Gaggenau

Großes Interesse an Vogelschau Gaggenau (ron) - Von exotischen Besonderheiten bis zu heimischen Vogelarten präsentierte der Vogelschutz- und Zuchtverein Ottenau über 300 Vögel zur Vogelschau in der Merkurhalle. Mit von der Partie war erstmals der Imkerverein Gaggenau, der über Bienen informierte (Foto: ron).

Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall

Erhard Eppler stirbt mit 92 Schwäbisch Hall (lsw) - Mahner, Streiter und ein großer Sozialdemokrat: Die SPD trauert um Erhard Eppler. Der frühere Bundesminister und SPD-Landesvorsitzende starb am Samstag im Alter von 92 Jahren in seiner Heimat Schwäbisch Hall, wie die Partei mitteilte (dpa-Archivfoto).