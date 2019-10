Sportlicher Höhepunkt des Jubiläums

Durmersheim

Amazonen und andere Springer Durmersheim (vgk) - 1 421 Nennungen, 787 Pferde und 278 Reiter sind die stolze Bilanz des Turnierwochenendes auf der Reitanlage im Herrschaftsfeld bei der TSG Durmersheim Hardt. Die Veranstalter widemeten diese fünf Turniertage vornehmlich dem Springsport (Foto: vgk).

Lichtenau

Gelungenes Sportfest in Ulm Lichtenau (red) - Auf eine gelungene Veranstaltung können die Verantwortlichen beim SV Ulm zurückblicken. Die Stimmung beim Sportfest in Ulm war wieder ausgelassen. Auch sportlich war viel geboten und bei der Siegerehrung gab es nur strahlende Gesichter (Foto: SV Ulm).

Bietigheim

Zeugin überrascht Einbrecher Bietigheim (red) - Ein Einbrecher, der am Sonntagmorgen in ein Vereinsheim in Bietigheim eindringen wollte, ist von einer Frau überrascht worden. Er floh unverrichteter Dinge. Es gibt eine Beschreibung, mit der die Polizei um Hinweise bittet (Symbolfoto: dpa).