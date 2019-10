Rückkehr zu den Wurzeln









"Ich war immer Mitarbeiterin des Klinikums Mittelbaden, obwohl ich seit 2010 in Gernsbach tätig war", wird Romoth in der Mitteilung zitiert. "Das Schönste hier ist die familiäre Atmosphäre. Jeder kennt jeden und die Mitarbeiter sind sehr verwurzelt und verbunden mit dem Krankenhaus."

Das Klinikum Mittelbaden hatte sich vor neun Jahren vom Standort Gernsbach zurückgezogen und die Geriatrie in die Trägerschaft der Mediclin AG übergeben. Ein sogenannter Personalgestellungsvertrag regelte die Arbeitnehmerüberlassung seitens des Klinikums an Mediclin, damit die in der Geriatrie Beschäftigten am Standort bleiben konnten. "Die Mitarbeiter des Klinikums wurden von Mediclin übernommen - auf Basis des Tarifvertrags des KMB und gegen komplette Kostenerstattung", erklärt Heidrun Romoth.

Doch da die Personalgestellung Ende des nächsten Jahres ausläuft, nahm sie es als eine glückliche Fügung, wieder an ihre alte Wirkungsstätte Forbach zurückkehren zu können. "Ich habe bereits meine Ausbildung zur Krankenschwester von 1978 bis 1981 im Klinikum absolviert, damals noch im Kreiskrankenhaus Rastatt", blickt die neue Pflegedienstleiterin lächelnd zurück. Ab 1994 leitete sie die Pflege in der Geriatrischen Rehabilitation in Gernsbach und ab 2001 war sie für neun Jahre parallel zu ihrer Tätigkeit in Gernsbach auch Pflegedienstleiterin in Forbach. "Ich habe zwei Tage in der Woche in Gernsbach gearbeitet und drei Tage im Krankenhaus Forbach."

Trotzdem gestalteten sich die ersten Arbeitstage ihres jetzigen Neubeginns in Forbach spannend. "Die Räumlichkeiten kenne ich in- und auswendig. Die Hälfte der Mitarbeiter ist mir ebenfalls noch bekannt. Doch es hat sich auch vieles verändert. Gerade im Bereich der EDV ist Forbach sehr fortschrittlich. Aber mittlerweile habe ich alle Zugriffe und Benutzerrechte erhalten", schmunzelt Heidrun Romoth. Momentan versuche sie, sich selbst ein Bild über die Situation vor Ort zu machen. "Ich bin sehr gerne an der Basis, also auf der Station. So sehe ich direkt, wie die Pflegekräfte arbeiten - und ich habe bisher sehr motivierte Mitarbeiter erlebt", freut sie sich.

Auch den vielfältigen Herausforderungen, die in der Zukunft auf die Klinik Forbach zukommen werden, blickt sie zuversichtlich entgegen: "Ich habe schon so viele Umbaumaßnahmen und Umstrukturierungen in meinem Arbeitsleben mitgetragen, dass ich überzeugt bin, auch die Veränderungen in Forbach stemmen zu können", fasst die Pflegedienstleiterin zusammen.