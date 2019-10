Rund die Hälfte der Räume nach Wasserschaden nicht nutzbar

Wie Landrat Toni Huber in der Sitzung des Kreistags am Dienstag darlegte, ist die Außenstelle der Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad im Schulzentrum Dachgrub auf bis zu 36 Kinder ausgelegt. Die Schulleitung informierte das Staatliche Schulamt Karlsruhe und den Landkreis Karlsruhe als Schulträger, dass die Schülerzahlen im Schuljahr 2019/20 auf voraussichtlich 42 bis 45 steigen werden. "Diese Schülerzahlenentwicklung ist überraschend, wurden doch bis zum Neubau der Außenstelle Süd in Gaggenau in der bisherigen Außenstelle in Rastatt über die Jahre zwischen 20 und 25 Kinder beschult", heißt es in der Sitzungsvorlage. Für die Steigerung würden noch keine schlüssigen Erklärungen - weder von Schule, Schulträger oder Staatlichem Schulamt - vorliegen. Die Gesamtschülerzahl der LGS sei moderat von 240 auf 247 gestiegen.

Um die Raumprobleme bewältigen zu können, wird im kommenden Schuljahr eine Klasse der LGS im ehemaligen PC-Raum der Eichelberg-Grundschule unterrichtet. Die Abstimmung von baulichen Maßnahmen erfolge zwischen den Trägern beider Schulen, dem Landkreis Karlsruhe und der Stadt Gaggenau.

In den Pfingstferien wurde in der LGS ein erheblicher Wasserschaden festgestellt. Betroffen war etwa die Hälfte der Außenstelle mit zwei Klassenräumen, einem Gruppenraum, dem Universal- und Mehrzweckraum sowie weitere Räume. Die Nutzung der Räume sei bis zu den Sommerferien nicht möglich gewesen. Übergangsmäßig konnten die Schüler in Räume der Erich-Kästner-Schule ausweichen. Als Ursache für den Schaden wurde ein beschädigtes Formteil, ein sogenanntes Fitting, an einem Waschbecken erkannt. Die Wände im Schadensbereich haben sich bis zu einer Höhe von 50 bis 60 Zentimeter mit Wasser vollgesogen. Sie quollen auf und "es wurde eine Schimmelbildung in nicht einsehbaren Bereichen festgestellt". Das Fitting wurde zur Untersuchung an den Hersteller gesandt, außerdem wurden alle Fittings dieser Baureihe in dem Gebäude ausgetauscht. Außerdem waren umfangreiche Arbeiten für die Behebung des Wasserschadens und der Instandsetzung der Räume erforderlich. Die Schadensbeseitigung war bis Schuljahresbeginn weitgehend abgeschlossen. Die Schadensbehebung wird vom Gebäudeversicherer komplett abgewickelt.