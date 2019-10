Heute schon an morgen denken

Von Montag bis Mittwoch durften die Schüler ein außerordentlich differenziertes Angebot wahrnehmen, informiert die Realschule. Zielgruppen waren die Schüler der neunten Klassen (Realschulabsolventen) und Schüler der achten Klassen, die den Hauptschulabschluss anstreben. Die beiden Lehrerinnen und BORS-Beauftragten Claudia Hagenbucher und Verena Lorenz hatten in monatelanger Arbeit ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Es umfasste Vorträge, Workshops und Gespräche, die hautnah mit Auszubildenden und potenziellen Arbeitgebern geführt werden konnten. So stellten am ersten Tag unter dem Motto "Ausbildung und Beruf - welche Möglichkeiten gibt es für mich?" zwölf Kooperationspartner der Realschule Gernsbach ihre Ausbildungsberufe in der Realschulhalle vor.

Den Schülern stand es frei zur Auswahl, über welche Firmen beziehungsweise Berufe sie sich informieren, wobei sie im Unterricht bereits darauf vorbereitet worden waren. So konnten sie wesentliche Einblicke in Ausbildungsberufe wie beispielsweise des Zahnmedizinischen Fachangestellten, Heilerziehungspflegers, Papiertechnologen, Automobilkaufmanns oder Zimmerers gewinnen. Aber auch die Workshops am zweiten Tag über das Duale System, den Business Knigge, die Talentschmiede oder das Berufemarketing bereiteten die zukünftigen Arbeitnehmer auf wichtige Aspekte im Berufsleben vor.

Eine außergewöhnliche Chance bot eine "eins-zu-eins"-Simulation mit fiktiven Bewerbungsgesprächen für die Schüler, bei denen sie Wissenswertes für ihre berufliche Laufbahn erfuhren, insbesondere aber Tipps und wertvolle Kritik an ihrem Auftritt bekamen. Am dritten Tag öffneten dann einige Firmen der Region selbst ihre Türen, damit die Schüler vor Ort einen Eindruck erhalten und diese auf eigene Faust erkunden konnten.

Ein Dankeschön für ihre Zeit, Kosten und Mühe richtet die Realschule an ihre Kooperationspartner Daimler AG Gaggenau, Kieferorthopädie Pauls, Glatfelter Gernsbach, Volksbank Rastatt/Baden-Baden, Murgtalwerkstätten Gaggenau, Firma Reichert, Firma Wertheimer, EnBW, Finanzamt Rastatt, Reif Bau, Holzbau Wurm, Kronimus, Maisch Protektorwerke, Schlosserei Mantei, Casimir Kast, Kohlbecker Architekten, Precitec, Barmer sowie der Polizei.

Schulleiter Joachim Schneider stellte in der Abschlussrunde dar, welches Gesamtkonzept hinter diesen Tagen steht: "Wir füllen unser Motto ,Wer zu uns kommt, kommt überall an' mit Leben. Wir sehen die Berufsorientierung in dieser Form als Alleinstellungsmerkmal. Diesmal hatten wir die Bausteine ,direkte Ansprache' und ,gelenkte Information'. Fortgesetzt wird das Programm im Winter während der Betriebspraktika. Die Leistungen schlagen sich hier unter anderem auch in dem Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung in der Realschule nieder. Am 29. April krönt dann die Ausbildungsmesse Gernsbach unsere Berufsorientierung, die dann zum neunten Mal in der Stadthalle wie jedes Jahr über 50 Aussteller und 2 000 Besucher anzieht. Auch hier ist die Realschule Gernsbach Mitorganisator."

Flankiert wird das Konzept der Berufsorientierung von Begleitangeboten durch die Agentur für Arbeit in Rastatt, die gemeinsam mit der Realschule Gernsbach die erfolgreiche Tandemarbeit im Januar landesweit in Stuttgart präsentieren wird.