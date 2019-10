Planunterlagen füllen 19 Ordner

Gaggenau

Lkw-Fahrer leistet Widerstand Gaggenau (red) - Ziemlich widerspenstig hat sich ein Lastwagenfahrer am Mittwoch bei einer Kontrolle ein Gaggenau aufgeführt. Er versuchte, Unterlagen zu vernichten und leistete so starken Widerstand gegen die Polizsiten , dass ein Beamter verletzt wurde (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Blitzer-Praxis auf Prüfstand Rastatt (ema) - Darf die Kreisverwaltung bei der Tempoüberwachung auf den Straßen im Landkreis sich einer Privatfirma bedienen, obwohl es sich beim Blitzen um eine hoheitliche Aufgabe handelt? Mit dieser Grundsatzfrage muss sich das Rastatter Amtsgericht befassen (Foto: av).

Hagnau / Konstanz

Aquakulturen für den Bodensee? Hagnau/Konstanz (lsw) - Die Genossenschaft "Regio Bodensee Fisch" will ihre Pläne für eine Fischzucht im Bodensee voranbringen. Ein entsprechender Antrag für eine Aquakultur liege in der Entwurfsfassung vor, sagte ein Sprecher des Landratsamtes in Konstanz (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

TV Weisenbach gewinnt Rastatt (ti) - Die Frauen der TTF Rastatt haben in der Tischtennis-Oberliga beim TTV Ettlingen einen knappen 8:6-Auswärtssieg gefeiert. Die Rastatter Männer verloren in der Badenliga ebenso wie die Spvgg Ottenau. Einen Erfolg verbuchten die Frauen des TV Weisenbach (Foto: fuv).