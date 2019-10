4,3 Kilometer lange Umleitung

Vor gut zehn Tagen haben die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke auf der K 3737 in Bad Rotenfels begonnen. Die Kreisstraße befindet sich zwischen der Brücke über die Murg in Richtung Bad Rotenfels und dem Ortseingang (Höhe Draisstraße) in einem schlechten baulichen Zustand und muss dringend saniert werden, erklärt das Straßenbauamt des Landkreises Rastatt. In Abstimmung mit der Stadt Gaggenau erhalten zudem der Einmündungsbereich der Ferdinand-Rahner-Straße sowie die Murgtalstraße bis zum Kreisverkehr einen neuen Fahrbahnbelag.

Bis kommenden Dienstag, 29. Oktober, soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein, informiert die Gaggenauer Stadtverwaltung. Die Baustelle wandert dann weiter Richtung Einmündung Josef-König-Straße und in die Murgtalstraße bis zum Kreisverkehr. Hierzu ist weiterhin eine Vollsperrung nötig. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Erschwerend kommt hinzu, dass für diesen Bauabschnitt die Abzweigung von der B 462 in Richtung Murgbrücke gesperrt werden muss. Somit ist auch die Murgtalstraße bis zum Kreisverkehr nicht passierbar. Autofahrer, die aus Richtung Rastatt/Kuppenheim auf der B 462 kommen, müssen wie folgt ausweichen: Die Umleitung führt über Gaggenau West (Rotherma-Kreisel), über die Rotherma-Querspange und durch Bad Rotenfels zum Kreisel. Allein diese Umleitungsstrecke ist 4,3 Kilometer lang. Wer in Richtung Bischweier fahren will, muss noch die Umleitung durch das Industriegebiet (Adolf-Dambach-Straße, Franz-Grötz-Straße, Draisstraße) bewältigen. Das ist ein weiterer zusätzlicher Kilometer. Die Zufahrt zu den anliegenden Firmen und Einkaufsmärkten ist jederzeit möglich. Da während der Bauzeit zwangsläufig mit Behinderungen zu rechnen ist, werden die Verkehrsteilnehmer um Verständnis gebeten. Die gesamte Bauzeit ist mit fünf Wochen veranschlagt.

Doch damit nicht genug mit angekündigten Behinderungen. Im Nachgang zur bereits erfolgten Erneuerung der Fahrbahndecke auf der B 462 zwischen Kuppenheim und Gaggenau sind jetzt Markierungsarbeiten notwendig. "In der Zeit vom 28. bis 31. Oktober wird auf der im vergangenen Jahr erneuerten Fahrbahn die endgült ige Fahrbahnmarkierung aufgebracht", informiert das Regierungspräsidium Karlsruhe. Dafür muss die Bundesstraße 462 von Montag bis Donnerstag im betroffenen Bereich abschnittsweise auf eine Fahrspur reduziert werden. Die Folgen dürften auch hier diverse Staus sein.