Feuerwehr und Ferienbetreuung

"Bacchus"-Mieter hat gekündigt Baden-Baden (cn) - "Der Mieter hat gekündigt", kündigte der Eigentümer der "Bacchus"-Immobilie, ein Baden-Badener Geschäftsmann, auf Nachfrage des BT an. Rund um das ehemalige Gasthaus in Steinbach hatte es jüngst Schwierigkeiten gegeben (Foto: Nickweiler).