Im "Tautropfenkleid" auf Platz eins Bühlertal/Murgtal - Das Siegerbild des diesjährigen Naturparks-Fotowettbewerbs kommt aus dem Murgtal. Hobby-Fotograf Lutz Sternberg aus Gernsbach begeisterte die Jury mit seiner Aufnahme einer brillant und glask lar fotografierten, mit Tautropfen übersäten Federlibelle. Die Aufnahme entstand am Träufelbachsee bei Staufenberg.



Von Juli bis September haben insgesamt 200 Teilnehmer unter dem Motto "Die Welt des Wassers" beim Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord rund 400 Aufnahmen eingesandt. Insgesamt sieben Gewinner wurden bestimmt. Der erste Preis für Lutz Sternberg ist ein Jahreskontingent Mineralwasser vom Mineralbrunnen Teinach. Den zweiten Platz belegt Manuel Farkas aus Schiltach mit seiner stimmungsvollen Aufnahme der Mooswaldmühle bei Lauterbach. Er gewinnt eine Fahrt mit einem Heißluftballon. Platz drei belegt Andreas Müller aus Gengenbach mit seinem Foto von den Edelfrauengrab-Wasserfällen in Ottenhöfen. An ihn geht ein Sportpaket. Den vierten Preis, einen Präsentkorb des Naturparks, gewinnt Patrick Pelster aus Baden-Baden. Er lieferte ein farblich beeindruckendes Bild vom Ellbachsee in Baiersbronn aus der Vogelperspektive. Auf Platz fünf landet Jürgen Busse aus Bühl, der den Buhlbachsee bei Baiersbronn im winterlichen Morgennebel in Szene gesetzt hat. Platz sechs belegt Kerstin Herrendörfer aus Sindelfingen mit einer originellen Aufnahme ihrer Beine auf dem Stand-Up-Paddling-Board bei einer Pause auf der Nagoldtalsperre. Auf Platz sieben schließlich landet ein Namensvetter des Drittplatzierten, Andreas Müller aus Bühl, mit seiner Fotografie vom vereisten Gertelbach bei Bühlertal. Der fünfte bis siebte Preis ist jeweils ein Familienticket für den Baumwipfelpfad Schwarzwald. "Wir freuen uns über die vielen Einsendungen von solch hoher Qualität", wird Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker in der Meldung zitiert. "Durch den Fotowettbewerb ist uns noch viel mehr bewusst geworden, welche Bedeutung das Lebenselixier Wasser im Schwarzwald hat und in welcher Schönheit es hier zutage tritt." Die vierköpfige Jury bildeten Ulrich Marx (Chef-Fotograf beim Offenburger Tageblatt), Luisa Nicoletta (Mediengestalterin in Ausbildung beim Offenburger Tageblatt) sowie Jochen Denker und Stefan Dangel (beide Naturpark). Alle Siegerfotos auf www.naturparkschwarzwald.blog

