Mit der Bodenplatte geht es nun weiter Gaggenau (red) - Wenn die Temperaturen mitspielen, wird kommende Woche die Bodenplatte für das geplante Mehrfamilienhaus der Stadtwohnung Gaggenau in der Jahnstraße 11a eingebaut. Damit wird ein weiteres Etappenziel erreicht, heißt es aus dem Rathaus. Das Bauvorhaben hatte in den letzten Monaten immer wieder für Diskussionen gesorgt.



Zwischenzeitlich hat die Stadtwohnung einen Projektsteuerer mit der Begleitung des Bauvorhabens beauftragt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat sich das Gremium auch mit der Frage beschäftigt, ob es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch möglich wäre, die Arbeiten für das Bauprojekt zu stoppen. Seitens der Verwaltung wurde dabei erklärt, dass ein Baustopp, insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen, nicht in Betracht komme: In einem solchen Fall wären die bereits erbrachten erheblichen Vorleistungen wertlos. Hinzu kämen weitere Kosten für den Rückbau der Baustelle. Betriebsleiter Andreas Merkel wies zudem darauf hin, "dass trotz der zutage getretenen Kostensteigerungen bei der Fertigstellung des Projekts künftig Mieteinnahmen erwirtschaftet werden, die zur Deckung von Abschreibung und gegebenenfalls Zinsaufwand herangezogen werden können". Geplant waren einmal 1,8 Millionen; derzeit liegt das Projekt bei 2,4 Millionen Euro. Aufgrund der Größe der Bodenplatte wird diese an zwei Tagen - bei hoffentlich betonfreundlichen Temperaturen - hergestellt. Geplant sind hierfür die Tage Mittwoch, 30. Oktober und Montag, 4. November. Begonnen wird bereits um 6 Uhr in der Frühe, da Einbau und Glättung des Betons in einem Zug erfolgen müssen. Die Stadt bittet deshalb um Verständnis für die früher beginnenden Arbeitszeiten an der Baustelle. Zudem muss damit gerechnet werden, dass die Verarbeitung des Betons an der Baustelle jeweils bis in die Abendstunden dauern kann. Insgesamt sind es über 200 Kubikmeter Beton, die für die rund 500 Quadratmeter große und 40 Zentimeter hohe Bodenplatte benötigt werden. Im Anschluss können die Keller-Außenwände eingeschalt werden, so dass bis Anfang Dezember auch die Kellerdecke eingebaut werden kann. "Danach geht es mit den Rohbauarbeiten weiter", erklärt Betriebsleiter Dietmar Zimpfer. Für November kündigt er zudem ein Treffen mit den Anwohnern, der Stadtwohnung und dem Projektsteuerer an, bei dem über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen informiert werden soll und eventuelle Fragen zum Bauablauf besprochen werden können. Die Fertigstellung des Mehrfamilienhauses ist für Februar 2021 geplant.

