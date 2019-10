Feuerwehr und Ferienbetreuung

Baden-Baden

Ehrenamtsabend findet Anklang Baden-Baden (co) - Beim ersten Ehrenamtsabend der Stadt Baden-Baden herrschte großer Andrang in der Akademiebühne. Oberbürgermeisterin Margret Mergen ehrte zahlreiche engagierte Ehrenamtler aus Vereinen und Initiativen (Foto: Hecker-Stock). Cornelia Bitsch moderierte den Abend.

Berlin

Entlang der früheren Mauer Berlin (gha) - Vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer beziehungsweise sie wurde überwunden. Von 1961 bis 1989 prägte und teilte der Wall die Großstadt. Heute gibt es nur noch wenige Reststücke der Mauer (dpa-Foto). Eine Ortsbesichtigung entlang einer fast verschwundenen Grenze.

Ettlingen

A5: Lkw-Anhänger fängt Feuer Ettlingen (red) - Der Anhänger eines Paketlasters hat in der Nacht zum Freitag auf der A5 Feuer gefangen. Der Vorfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften vor Ort (Foto: Einsatz-Report24).

Baden-Baden

"Bacchus"-Mieter hat gekündigt Baden-Baden (cn) - "Der Mieter hat gekündigt", kündigte der Eigentümer der "Bacchus"-Immobilie, ein Baden-Badener Geschäftsmann, auf Nachfrage des BT an. Rund um das ehemalige Gasthaus in Steinbach hatte es jüngst Schwierigkeiten gegeben (Foto: Nickweiler).