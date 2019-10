Funkloch bald geschlossen Gaggenau (red) - In Oberweier wurden Voraussetzungen geschaffen, dass die Funklochzeiten der Vergangenheit angehören. Die Telekom errichtete vergangene Woche auf dem Nebengebäude des Rathauses einen Mobilfunkmasten. Wenn alles klappt, kann die Telekom hier ab Anfang 2020 vollen Mobilfunk mit GSM und LTE anbieten, berichtet die Stadtverwaltung. Schon vor gut 20 Jahren wollte die Telekom in Oberweier einen Mobilfunkmasten bauen, was damals abgelehnt wurde. Seitdem hat sich vieles geändert. Oberweier hat ein großes Baugebiet erhalten, viele Menschen sind zugezogen, der Wunsch nach verlässlichem Mobilfunk wuchs. (red) - In Oberweier wurden Voraussetzungen geschaffen, dass die Funklochzeiten der Vergangenheit angehören. Die Telekom errichtete vergangene Woche auf dem Nebengebäude des Rathauses einen Mobilfunkmasten. Wenn alles klappt, kann die Telekom hier ab Anfang 2020 vollen Mobilfunk mit GSM und LTE anbieten, berichtet die Stadtverwaltung. Schon vor gut 20 Jahren wollte die Telekom in Oberweier einen Mobilfunkmasten bauen, was damals abgelehnt wurde. Seitdem hat sich vieles geändert. Oberweier hat ein großes Baugebiet erhalten, viele Menschen sind zugezogen, der Wunsch nach verlässlichem Mobilfunk wuchs. Erleichtert sei auch die Telekom, dass das Funkloch durch Unterstützung der Stadt nun geschlossen werden konnte und Oberweier eine Mobilfunkversorgung geboten werden kann. In Sulzbach genießen die Bürger bereits seit gut einem Jahr die Vorteile des schnellen Internets . Aufgespießt

