Sport, Spaß und Schweißperlen

Rastatt

Weniger Flüchtlinge Rastatt (sl) - Der Rückgang der Flüchtlingszahlen führt im Landkreis Rastatt dazu, dass auch dieses Jahr Unterkünfte abgebaut wurden. Gleichzeitig können Bund und Land keine sichere Prognose abgeben, wie sich der Zustrom entwickelt, hieß es in der jüngsten Kreistagssitzung (Foto: dpa).

Gaggenau

100 Quilts werden ausgestellt Gaggenau (zen) - Mehr als 30 Teilnehmerinnen der VHS-Patchwork-Kurse zeigen 100 ihrer Werke am Samstag und Sonntag, 9./ 10. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Carl-Benz-Schule in Gaggenau. Die Ausstellung verführt zum Selbermachen, wissen sie aus Erfahrung (Foto: Zerrath).

Bühl

Neues Domizil ein großer Gewinn Bühl (efi) - Das restaurierte Gebäude samt Anbau besitzt nicht nur eine bemerkenswerte stadtbildprägende Bedeutung, als Domizil von Pallium erweist sich die ehemalige Gaststätte "Alte Post" als wahres Juwel. Nahezu alle Aktivitäten des Vereins sind jetzt unter einem Dach vereint (Foto: efi).

Rastatt

BT öffnet Türen im AOK-Kochstudio Rastatt (mak) - Im neuen Gesundheitszentrum der AOK gibt es ein Kochstudio, das viermal so viel Platz bietet wie das alte. Dort können am 20. November zwölf Leser im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" am Kochkurs Gesunde Herbstküche zum Feierabend" teilnehmen (Foto: Koch).