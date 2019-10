Erste Edelstahlteile für neues Becken sind da

Gaggenau - Dienstagmorgen, 9 Uhr, 6 Grad, leichter Nieselregen. Absolut keine Voraussetzungen, um in ein Freibad zu gehen. Doch in Sulzbach herrscht an der Freizeiteinrichtung reges Leben. Nein, es sind nicht die Badehungrigen. Diese dürften, wenn überhaupt, ein Hallenbad vorziehen. Mit Volldampf geht es an den Umbau des beliebten Bades.



Der offizielle erste Spatenstich liegt rund einen Monat zurück. Viel wurde seitdem geleistet. Insbesondere Abbrucharbeiten standen an. Teile des alten Beckens lagern am Rand. Im Becken selbst sind orangefarbene Rohre zu sehen. "Das ist die Drainage", erklärt Susanne Kuppinger , Vorstandsmitglied des Schwimmbadvereins.

Für 8 Uhr hatte sich die Bäderbau-Fachfirma aus Heidenheim gestern angekündigt, um Teile für das neue Schwimmbecken zu liefern. Bereits kurz nach 6 Uhr gestern Morgen waren die fünf Mitarbeiter mit den Teilen vor Ort. Mittels Kran wurden die Beckenumrandung und die Seitenteile abgeladen. Der Beckenboden soll Mitte Januar folgen. Bevor er eingebaut werden kann, sind Betonarbeiten erforderlich. Das Wetter könnte im Januar noch einen Strich durch die Rechnung machen - bei Frost sind diese Arbeiten nicht möglich.

"Bis jetzt sind wir gut im Zeitplan"

Die Verantwortlichen sind jedoch zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. "Bis jetzt sind wir gut im Plan", betont Kuppinger. Traditionell am Vatertag soll das Sulzbacher Bad auch im kommenden Jahr seine Pforten öffnen. Das wäre der 21. Mai. Dann heißt die neue Einrichtung "Bernsteinbad". Obwohl die Wasserfläche von 820 Quadratmeter auf 550 Quadratmeter reduziert wird, würden künftig alle Altersgruppen auf ihre Kosten kommen: 260 m 2 sind für die Nichtschwimmer vorgesehen, 290 m 2 bilden mit sieben Bahnen den Schwimmerbereich. An den aktiven Teil mit Startblöcken und Rutsche wird sich ein Wellnessbereich mit Massagedüsen anschließen. Es entsteht bekanntlich ein "Becken im Becken". Das moderne Edelstahlbecken wird in das bestehende eingebaut. Der leitende Architekt Thomas Gieger hatte bei ersten Spatenstich dargelegt, dass es künftig praktisch keinen Wasserverlust mehr geben werde.

Die Gesamtkosten für das Sulzbacher Projekt belaufen sich auf kalkulierte 1,04 Millionen Euro. Im Winter sollen nach den aktuell laufenden Rohbauarbeiten die technischen Arbeiten folgen. Die Außenanlage schließt im Frühjahr das Bauprojekt ab.