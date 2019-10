Sport, Spaß und Schweißperlen

(red) - 15 halbstündige Schnupperkurse hat der TV Forbach bei seinem Fitnesstag 2019 (Foto: Haller-Reif) den Sportinteressierten präsentiert. Das Angebot reichte von Aerobic bis Zumba. Neu im Angebot ist Spinning. Der Turnverein schaffte dafür sieben Spinningräder an. » - Mehr

(sl) - Der Rückgang der Flüchtlingszahlen führt im Landkreis Rastatt dazu, dass auch dieses Jahr Unterkünfte abgebaut wurden. Gleichzeitig können Bund und Land keine sichere Prognose abgeben, wie sich der Zustrom entwickelt, hieß es in der jüngsten Kreistagssitzung (Foto: dpa). » - Mehr

Gaggenau