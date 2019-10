Millionenpaket für die Klingenbachschule Forbach (birk) - Zur anstehenden Sanierung der Klingenbachschule gaben die Gemeindeverwaltung Forbach und Architektin Heike Schillinger in der Forbacher Gemeinderatssitzung Auskunft zum Planungsstand: Das 1,5 Millionen Euro schwere Gesamtvorhaben kann demnach zu rund einem Drittel durch öffentliche Zuschüsse finanziert werden. Zunächst soll die Sanierung des Flachdachs während der Ferien im kommenden Jahr in Angriff genommen werden. Die vorhandene Dachabdichtung weist laut Ratsvorlage altersbedingt Spannungen und Risse auf, die Abdichtung ist nur noch bedingt gewährleistet. (birk) - Zur anstehenden Sanierung der Klingenbachschule gaben die Gemeindeverwaltung Forbach und Architektin Heike Schillinger in der Forbacher Gemeinderatssitzung Auskunft zum Planungsstand: Das 1,5 Millionen Euro schwere Gesamtvorhaben kann demnach zu rund einem Drittel durch öffentliche Zuschüsse finanziert werden. Zunächst soll die Sanierung des Flachdachs während der Ferien im kommenden Jahr in Angriff genommen werden. Die vorhandene Dachabdichtung weist laut Ratsvorlage altersbedingt Spannungen und Risse auf, die Abdichtung ist nur noch bedingt gewährleistet. Ein weiterer Sanierungsblock betrifft die Heizzentrale für Sporthalle und altes Schulgebäude. Die bisherige Ölheizung soll einen Pelletkessel zur Grundlastabdeckung erhalten sowie einen Gasbrennwertkessel zur Abdeckung von Spitzenlasten und einen Pelletspeicher mit 45 Kubikmetern Fassungsvermögen. Überplant wurde auch die Erneuerung der Nahwärmeleitung zur Sporthalle und die Erneuerung der Zuleitung zum Verwaltungstrakt. In einer weiteren Etappe soll dann die Hauptstromverteilung mit zugehörigen Elektroinstallationen modernisiert werden. Schließlich stehen auch verschiedene Brandschutzmaßnahmen, neue Innentüren und die Sanierung des Verwaltungstrakts auf der Agenda. Im Zuge dieser Vorhaben soll auch die Planung zur Neugestaltung des Schulhofs und zur Ausstattung mit Photovoltaik weiter vorangetrieben werden. Der Forbacher Gemeinderat gab grünes Licht für die Umsetzung und Ausschreibung der vorgestellten Maßnahmen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben