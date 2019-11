Wochenmarkt statt Dorfladen

Forbach - Der schon lange in der Planungsphase stecken gebliebene Dorfladen für den Forbacher Ortsteil Langenbrand ist immer noch weit weg von der Realisierung. Trotzdem gibt es in dem 800-Seelen-Dorf, das sich seit dem Gewinn der Goldmedaille beim Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft!" 2018 zu den schönsten und lebendigsten Dörfern mit Entwicklungspotenzial zählen darf, seit drei Wochen eine Alternative.





Immer samstags von 7 bis 10 Uhr gibt es auf dem großen Platz vor dem Haus der Vereine (neben der Turnhalle, unweit der Kirche) einen kleinen Markt. Alexander Haist, der regelmäßig seinen Wagen mit Backwaren der Bäckerei "Rundblick" aus Baiersbronn nach Langenbrand steuert, war zuvor in Reichental auf dem dortigen Wochenmarkt, der aber seit der Einrichtung des Dorfladens obsolet geworden ist. Seine Chefin hatte die Idee, gemeinsam mit der Firma Wildweber auf den Ortschaftsrat in Langenbrand zuzugehen, ob ein kleiner Samstagsmarkt nicht auch für die Bürger des Golddorfes interessant sein könnte. Und so ist schon früh morgens der Bäckereiwagen beliebter Treffpunkt der Langenbrander, die nun für frische Brötchen nicht erst viele Kilometer fahren müssen.

Neben den Backwaren, frischen Brötchen und Leckereien aus der Baiersbronner Bäckerei "Rundblick", bietet daher auch "Wildweber" seine Wurst- und Schinkenwaren an, die vielen Fans der Naturparkmärkte bekannt sein dürften. Denn bei Wildweber gibt es nicht nur klassischen Schinkenspeck und Schwarzwürste, auch hausgemachte Dosenwurst und Hirsch- und Wildschweinwurst werden für die Fans von natürlichem Fleischgenuss angeboten.

Zudem offeriert er Heublumen- oder gereiften Ziegenkäse aus einer Käserei im Südschwarzwald. "Den Käse bekommen wir aus St. Märgen - probieren Sie mal!", fordert Sandra Weber strahlend den Kunden auf und zeigt sich überzeugt, dass sie Wohlschmeckendes feilbietet.

Lagenbrands Ortsvorsteher Roland Gerstner ist begeistert, dass der kleine Wochenmarkt schon so gut angelaufen ist. Er überlegt, noch weitere Marktbeschicker anzusprechen: "Ein Gemüsewagen wäre toll!", findet er. Vorerst bleibt der Markt oben am Haus der Vereine. Unter dem Dach der ehemaligen Pausenhalle stehen Wildweber und Kundschaft geschützt, Parkplätze gibt es auch. Überlegungen, den Markt an die Festhalle zu verlegen, erteilt Gerstner vorerst eine Absage, auch wenn er meint, dass das Argument Parkplätze und die einfachere Zufahrt in den Wintermonaten durchaus einer Überlegung wert sind: "Jetzt wollen wir erst einmal sehen, wie sich das entwickelt." Die Gemeinde jedenfalls hat den Markt am Ort gleich genutzt, um für die Helfer beim zweiten Tag von "Langenbrand räumt auf" (siehe Bericht unten) zu verköstigen.