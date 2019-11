Grandiose Fingerfertigkeiten an Zupfinstrumenten

Sinzheim

Lebenshilfe weiht neues Haus ein Sinzheim (nie) - Ende September sind einige Klienten der Lebenshilfe aus ihren Wohnstätten in Steinbach und Leiberstung nach Sinzheim in die Hans-Thoma-Straße gezogen. Dort wurde ein Neubau für insgesamt 28 Bewohner errichtet, nun folgte die offizielle Einweihung (Foto: Ernst).

Karlsruhe

Unterhaltsam, aber nicht schlüssig Karlsruhe (nl) - Am Staatstheater Karlsruhe wird der Oper "Faust" eine derzeit beliebte feministische Deutung übergestülpt. Das ist unterhaltsam verpackt, wenn auch nicht ganz schlüssig. Musikalisch bewegt man sich dagegen auf hohem Niveau (Foto: von Traubenberg/Staatstheater).

Ottersweier

Musikalisches Kleinod Ottersweier (bgt) - Die Musiker von "Goschehobel" aus dem Kinzigtal begeisterten in der Zunftstubb. Was das Trio ablieferte, war eine grandiose Abfolge nicht alltäglicher Nummern, herausragend in Rhythmik und Textgestaltung und in unnachahmlicher Manier präsentiert (Foto: bgt).

Baden-Baden

Easy Road leitet Saison-Ende ein Baden-Baden (co) - Mit einem Konzert am Hungerberg hat die Band Easy Road am Sonntag traditionell das Ende ihrer Open-Air-Saison eingeleitet. Trotz leichten Nieselregens füllte sich die Waldschänke um die Mittagszeit mit Fans von Easy Road (Foto: Hecker-Stock).