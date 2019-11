"Willkommen im Gold-Dorf"

(vgk) - "Den Regen haben wir abbestellt", meinte gut gelaunt einer der freiwilligen Helfer am Samstagmorgen angesichts dunkler Wolken am Himmel. Der Ortscha ftsrat hatte erneut zu einem Tag für Langenbrand eingeladen. Schließlich konnten in der Vergangenheit nicht alle Arbeiten erledigt werden.

Rund 30 Bürger nahmen deshalb die Gelegenheit wahr, sich wiederum zum Wohl der Allgemeinheit zu engagieren. Das reichhaltige Vesper am Ende der Aktion hatten sich alle redlich verdient.

An vier Stellen im Dorfgebiet legte die Helferschar Hand an. Am südlichen Ortseingang wurde eine neue Vereinsinformationstafel installiert. Von nun an heißt es dort: "Willkommen im Gold-Dorf."

Auch den nichttragenden Birnenbäumen bei der Mostkelter nahmen sich fachkundige Menschen an und schnitten diese zurück. Eine andere Gruppe hatte wiederum den Wildwuchs bei der Festhalle im Blick und rückte diesem mit Heckenscheren zu Leibe. Das hat nichts mit den am heutigen Tag beginnenden Baumaßnahmen bei der Halle zu tun. Denn zunächst werden sich die Arbeiten auf die Abflussrohre im Bereich der Böschung in Richtung Murg konzentrieren. Darauf machte Ortsvorsteher Roland Gerstner aufmerksam.

Wie schon mehrfach berichtet, muss der Untergrund im Hallenbereich umfangreichen Sanierungsarbeiten unterzogen werden.

Die mit Abstand größte Einsatzgruppe hatte sich zum Ziel gesetzt, entlang der Dorfstraße die Reinigung des Grabens zu vollenden. Auf einer Länge von 250 Metern in Richtung nördlicher Ortsausgang haben von der Felswand herabbröckelnde Steine und Erdreich diesen über die Zeit hinweg verfüllt. Ein Teil des Randstreifens konnte schon während des Aktions-Samstags im Mai freigeräumt werden. Rund acht Zentimeter tief hatten die Männer die Rinne auszuschachten und den Schutt in die Schaufel des Radladers zu wuchten, damit das Geröll künftig nicht mehr zur Gefahr für den Straßenverkehr werden kann.

Die Aktion fand zudem die Unterstützung durch die Gemeinde. Sie stellte unter anderem schweres Gerät für die Arbeiten zur Verfügung.