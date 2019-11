Der "Schandfleck" wird geliftet Von Thomas Senger



Gaggenau - Von Schandfleck war mehrfach die Rede am Montagabend im Gemeinderat; wer gnädig war, bezeichnete das leerstehende einstige Eisenhöfer-Gebäude als "wenig ansehnlich" oder "unschönen Blickfang". Aus dem Klotz an der Ecke Hauptstraße/Theodor-Bergmann-Straße soll nun ein passables Wohn- und Geschäftshaus werden. Einstimmig billigte das Gremium den notwendigen Bebauungsplan.







Ebenfalls am Montag wurde der öffentlich-rechtliche Vertrag für Stellplätze unterschrieben, berichtete Bürgermeister Michael Pfeiffer. Es werde "bald" losgehen, versicherte er: Der Notartermin stehe unmittelbar bevor, "noch in diesem Monat" solle der Bauantrag eingereicht werden.



Im "urbanen Gebiet" werde Wohnen und Gewerbe neben- und übereinander möglich sein, erläuterte Liesa Niegel von der Verwaltung. Ein vorhandenes Gebäude wird einem Carport weichen. Auf eine Tiefgarage dürfen die Investoren aus Kostengründen verzichten, deshalb der öffentlich-rechtliche Vertrag für öffentliche Stellplätze. Ein Stellplatzschlüssel von 1,1 ist auf dem Grundstück nachzuweisen mit Carport, Doppelgaragen und Stellplätzen.



Ein Stockwerk



kommt oben drauf



Darüber hinaus müssen die Investoren für zehn Jahre zwei Ladesäulen für E-Autos stellen: eine auf dem Grundstück, eine im öffentlichen Raum im Umkreis von 150 Metern. Zusätzlich ist für fünf Jahre für die Bewohner ein Elektroauto zu stellen und zu unterhalten. Auf maximal 19,25 Meter Höhe wird das Gebäude aufgestockt. Extensive Dachbegrünung ist vorgeschrieben, auf den neuen Gebäuden eine intensive Begrünung.

