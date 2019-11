Ottenauer Umzug: Neue Strecke

(vgk) - Der Fastnachtsumzug in Ottenau wird künftig einen anderen und kürzeren Streckenverlauf haben. Dies hat die Ottenauer Vereinsgemeinschaft am Dienstagabend beschlossen. Sie folgte damit dem Vorschlag von Dieter Spannagel, dem Leiter des Ordnungsamts. Der bisherige Verlauf tangierte einige neuralgische Verkehrspunkte, was jährlich zu Problemen führte: Bushaltestellen in Beethoven-, Marx- und Ebersteinstraße konnten nicht angefahren werden; die Linie 214 nach Selbach wurde umgeleitet.

Umzugsstart ist weiterhin bei der Merkurhalle. Von dort gehen und fahren die Umzugsteilnehmer bis zur Heinrich-Zille-Straße und anschließend über die Furtwänglerstraße zurück zur Halle.