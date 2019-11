Vier Pflegeklassen für mehr Natur in der Stadt

Gernsbach



Polizei sucht Müllsünder Gernsbach (red) - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Müllsünder. Dieser hat den Abfall in mehreren Säcken einfach in der freien Natur abgestellt. Die Polizei bittet um Mithilfe. Sie hat aber auch schon Hinweise auf den Täter in dem Müll gefunden (Symbolfoto: masc/av).