Frische Farben für das Weisenbacher Rathaus

Diese stammen noch aus dem Beginn der 1970er-Jahre, erläutert Hauptamtsleiter Walter Wörner. Erfreulich für die Kommune ist die Lage des Rathauses im Sanierungsgebiet. Dadurch werden die aktuellen Arbeiten mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm gefördert, dies wäre auch für die Toiletten denkbar.

Der Auftrag für die Gerüstbau- und Malerarbeiten wurde durch den Weisenbacher Gemeinderat in der Sitzung am 19. September mit einem Volumen von rund 30 000 Euro an einen einheimischen Malerbetrieb vergeben. Witterungsbedingte Schäden zeigten sich insbesondere an den Holzteilen der Fassade sowie den teilweise aus Schindeln bestehenden Giebel- und Gaubenverkleidungen und den Holzfenstern.

Die Fassade bekommt einen etwas kräftigeren Gelbton als bisher, die Fenster bleiben farblich abgesetzt, erläutert der Hauptamtsleiter. Der Fortgang der Malerarbeiten ist von der Witterung abhängig. Teile der Holzverkleidungen mussten ausgetauscht werden. Das Gerüst wird zusätzlich genutzt, um die Blitzschutzanlage zu überprüfen und zu überholen.

Begonnen haben die Sanierungen bereits 2017 in den Räumen des ehemaligen Grundbuchamts. Dort waren zunächst lediglich Malerarbeiten geplant, zum Vorschein kam dabei aber aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Und die musste umfassend saniert werden. Mit einem patentierten Verfahren - Paraffin wurde in die Sandsteinmauern injiziert - wurden in zwei Bauabschnitten die Mauern gegen Feuchtigkeit geschützt (das BT berichtete).

Die Böden einschließlich des Unterbaus im Erdgeschoss sind teilweise komplett ausgetauscht, Betondecken eingezogen und ein neuer Estrich aufgebracht. Wasserversorgungs-, Gipser-, Maler-, Schreiner-, Bodenbelags- und Elektroarbeiten waren erforderlich. Die Räume im Erdgeschoss präsentieren sich nun in moderner Aufmachung. Was noch fehlt, ist die aufgefrischte "Außenhaut". Und die ist in Arbeit. Sie soll in den kommenden beiden Wochen abgeschlossen werden, sofern das Wetter mitspielt.