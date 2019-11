Für mindestens drei Jahrzehnte

(kli) - Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Karlsruhe besteht seit demnächst 70 Jahren (Foto: Klink). Der Verein möchte für Begegnungen sorgen. "Wenn man sich kennt, geht man anders miteinander um", erzählt die jüdische Vorsitzende Solange Rosenberg. » - Mehr

(red) - Das Duo Marc Marshall und Jay Alexander geht nach mehr als 20 Jahren getrennte Wege. Das gaben die Künstler am Dienstag bekannt. Sie beenden ihr gemeinsames Wirken mit einer Abschiedstournee, die sie auch nach Mittelbaden führt (Foto: Steven Haberland). » - Mehr

(ahu) - Auch wenn es der Name nicht gleich verrät, ab sofort können auch Erwachsene das Jungmusikerabzeichen ablegen. Am vergangenen Samstag hat die 39-jährige Tanja Eckerle vom Musikverein Steinbach (Foto: Huck) mit ihrem Horn "Bronze" bestanden. » - Mehr