Für mindestens drei Jahrzehnte

(tom) - Am Ende seiner Rede blickte Toni Huber optimistisch nach vorn: Wohl im Juli 2020, "vermutlich bei 25 Grad im Schatten", werde man die Fertigstellung feiern können. Der Beifall für den Landrat war verhalten, doch lag das daran, dass kaum ein Zuhörer beide Hände frei hatte: In strömendem Regen und bei aufgespannten Regenschirmen wurde gestern Nachmittag für das neue Betriebsgebäude der Deponie in Oberweier Richtfest gefeiert.

Nach bald vier Jahrzehnten war ein Neubau fällig geworden. Das mittlerweile abgerissene Vorgängerbauwerk stammt aus dem Jahr 1980. Damals waren auch eine Fahrzeughalle und eine Straßenfahrzeugwaage gebaut worden. 2013 wurden eine zweite Waage und der Bürocontainer für den Wiegemeister hinzugefügt.

Für rund 216 500 Euro (brutto) hatte nun die Firma Stößer Bau aus Bühl den Auftrag für den Rohbau bekommen. Die Gesamtkosten wurden auf 1,6 Millionen beziffert.

Neben dem Neubau des Betriebsgebäudes und der Erneuerung der Einfahrtswaage sind die Sanierung der angrenzenden Fahrzeughalle und die Sanierung der Zufahrtsstraße von der Waage bis zur Fläche der Umladehalle vorgesehen. Die Tage des deutlich sichtbaren gelben Bürocontainers werden dann gezählt sein.

"Mit Blick auf die Restlaufzeit des Deponiebetriebs sowie des Betriebs der Müllumladung und der Wertstofferfassung von mindestens 30 Jahren werden zeitgemäße Arbeitsbedingungen geschaffen", erläuterte Huber, "auch die Nutzer profitieren von den Neuerungen im Rahmen einer kundenfreundlichen und witterungsgeschützten Abwicklung ihrer Anlieferungen und der Bezahlung der Abfallgebühren."

Huber freute sich, dass rund die Hälfte der Gewerke von Firmen aus dem Landkreis ausgeführt werden; der Rest komme aus unmittelbarer Nachbarschaft.

Er musste zwar lange auf dem Dach im Regen aushalten, doch goss Zimmermann Robert Haas kein Wasser in den Wein, sondern leerte das Glas mit den besten Wünschen für das Gebäude und seine künftigen Nutzer.