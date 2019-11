Altlasten vergiften Finanzhaushalt

Hügelsheim



Altlasten im Neubaugebiet Hügelsheim (sawe) - Häuslebauer, die auf ein Baugrundstück im Hügelsheimer Neubaugebiet "Ehemalige Heizzentrale" hoffen, müssen sich in Geduld üben. Der Verkauf verzögert sich aufgrund von Altlasten. Die Gemeinde hat eine Erkundung auf PAK in Auftrag gegeben (Foto: sch). » Weitersagen (sawe) - Häuslebauer, die auf ein Baugrundstück im Hügelsheimer Neubaugebiet "Ehemalige Heizzentrale" hoffen, müssen sich in Geduld üben. Der Verkauf verzögert sich aufgrund von Altlasten. Die Gemeinde hat eine Erkundung auf PAK in Auftrag gegeben (Foto: sch). » - Mehr