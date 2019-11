Klimaschulaktion der HLA in Berlin ausgezeichnet

Berlin

BT-Tagebuch: Ausnahmezustand Berlin (red) - Der Berlin-Korrespondent des Badischen Tagblatts, Werner Kolhoff, erinnert sich in einer BT-Serie täglich an die Zeit des Mauerfalls. Heute schildert er die Situation am 12. November 1989 in Berlin - einer Stadt im Ausnahmezustand (Foto: Krohn/krohnfoto). » - Mehr

Rust

Rockmusik im Europa-Park Rust (jo) - Rock ′n′ Roll mit Vier-Sterne-Komfort. Das gab es im Europa-Park, wo sich an zwei Tagen 30 Bands und Künstler wie Nick Waterhouse (Foto: jo) auf vier Bühnen die Klinke in die Hand gaben. Das Festival Rolling Stone Park, zum zweiten Mal veranstaltet, zählte rund 2 200 Besucher. » - Mehr

Rastatt

Fans stärken Kintop den Rücken Rastatt (dm) - Seine Fans stärken Erwin Kintop nach dessen zweiten Platz bei "The Voice of Germany" in sozialen Netzwerken den Rücken. Auch der 24-jährige Rastatt ist nicht enttäuscht, sondern freut sich über sein Abschneiden in der TV-Show. Ab 6. Dezember geht′s auf Tour (Foto: SAT1). » - Mehr