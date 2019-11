Neue Gestöre für das Murgfloß

Für das kommende Jahr ist es erforderlich, zwei der vier Gestöre, aus denen das Floß besteht, zu erneuern, informiert die Verwaltung. Die Gernsbacher Murgflößer bieten nun interessierten Privatpersonen, Schulklassen, Institutionen und Vereinen, die Spaß an tatkräftiger Mitarbeit haben, die Möglichkeit, am Bau des Floßes direkt oder indirekt mitzuwirken und damit nebenbei einen Beitrag zu leisten, die kulturhistorische und wirtschaftliche Bedeutung der Flößerei im Tal der Murg am alljährlichen Altstadtfest hervorzuheben. Die Gernsbacher Murgflößer leiten und koordinieren die jeweiligen Gruppen unterstützend an. Weiterführend soll auf diesem Wege und bei einer solchen Gelegenheit historisches und aktuelles Hintergrundwissen durch Vorträge am "Floßpolter" in der Konrad-Adenauer-Straße 38 in Gaggenau (auf dem Parkplatz bei der Firma Elter) vermittelt werden, kündigt die Stadt an. Die geplante Bauzeit erstreckt sich von März bis September bis zum Altstadtfest 2020 in Gernsbach. Die Einsatzzeiten sind jeweils an den Wochentagen Dienstag, Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr. Zum Wochenabschluss wird jeweils ein Helfer-Hock stattfinden.

Anmeldung und Koordination der am Bau interessierten Gruppen erfolgt über Josef Elter als Vorsitzender der Murgflößer (in Stellvertretung über Stefan Jockers) unter (01 51) 12 13 99 08 oder per E-Mail an: post@murgfloesser-gernsbach. de. www.murgfloesser-gernsbach.de