Dorfladen in Reichental bietet jetzt auch Lieferservice an

Forbach

Wochenmarkt statt Dorfladen Forbach - Der Dorfladen für den Forbacher Ortsteil Langenbrand ist immer noch weit entfernt von der Realisierung. Trotzdem gibt es in dem 800-Seelen-Dorf eine neue Einkaufsmöglichkeit: Ein Wochenmarkt (Foto: Vogt) bietet samstags Wurst und Backwaren aus der Region an.

Gernsbach

Reichental: Dorfladen eröffnet Gernsbach (stj) - "Das ist ein ganz emotionaler Tag." Bürgermeister Julian Christ sprach vielen Reichentalern aus der Seele, die am Mittwoch zur Eröffnung des Dorfladens gekommen waren. Das offizielle Einweihungsfest findet am Samstag, 28. September, von 10 bis 15 Uhr statt (Foto: Juch).