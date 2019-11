Weihnachtswichtel werden wohl der Renner sein Ga ggenau (red) - "Bei uns herrscht Zwergen-Notstand", lacht Alice Kappenberger. Die langjährige Leiterin des Bastelteams der Lebenshilfe zählt die bisher hergestellten Weihnachtswichtel aus Holz. Bereits jetzt vermuten die engagierten Damen: Die Wichtel werden wohl in diesem Jahr der Renner sein beim Basar der Lebenshilfe am Sonntag, 24. November, ab 11 Uhr in der Festhalle Bad Rotenfels. (red) - "Bei uns herrscht Zwergen-Notstand", lacht Alice Kappenberger. Die langjährige Leiterin des Bastelteams der Lebenshilfe zählt die bisher hergestellten Weihnachtswichtel aus Holz. Bereits jetzt vermuten die engagierten Damen: Die Wichtel werden wohl in diesem Jahr der Renner sein beim Basar der Lebenshilfe am Sonntag, 24. November, ab 11 Uhr in der Festhalle Bad Rotenfels. Neben den niedlichen Holzwichteln mit roten Mützen gibt es auch schlaue Füchse, Rentiere mit Kulleraugen, Kerzenständer und Sterne in vielerlei Ausführungen und Größen. Doch nicht nur Holz ist das Material, bei dem sich das Bastelteam kreativ austobt. Weitere handgefertigte Dekorationsartikel, Window-Color, Mützen, Schals, Socken und Babykleidung sowie Schmuck sind im Foyer der Festhalle ebenso im Angebot. Die Kreativität der 20 Frauen - einige Ehemänner unterstützen bei den Holzarbeiten - die unter Anleitung von Alice Kappenberger nach Ostern begonnen haben, all die schönen Dinge zu basteln, zu gießen, zu sägen, zu schnitzen, zu bemalen, zu stricken oder zu nähen, kennt nach Angaben der Lebenshilfe keine Grenzen. Kurz vor dem Basar entstehen unter geschickten Händen aus frischem Tannengrün die seit Jahren von den Besuchern begehrten Gestecke und Adventskränze. Somit können sich die Besucher auf ein umfangreiches Sortiment an Advents- und Weihnachtsartikeln freuen. Damit die Eltern sich in Ruhe umsehen können, ist für die Kinder wieder die Bastelecke eingerichtet. Gleichzeitig wird in der Halle ein gemütliches Beisammensein von Menschen mit und ohne Behinderung ermöglicht. Ein inklusives Bühnenprogramm gibt Einblick in die musische Arbeit von Menschen mit Behinderung. Für reichhaltige Bewirtung ist gesorgt. Zum Kaffee wird selbst gebackener Kuchen angeboten. In diesem Jahr wird der Erlös der Veranstaltung für Hochbeete der verschiedenen Wohnhäuser der Murgtal-Werkstätten & Wohngemeinschaften eingesetzt.

