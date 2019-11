Kreisel soll kommen

(uj) - Dass der Verkehrsknotenpunkt Selbacher Straße / Max-Roth-Straße in Ottenau umgebaut werden soll, wird schon länger diskutiert. Beabsichtigt ist dort ein Kreisverkehr. Laut Verwaltung soll der Knoten "neu geordnet" werden. Begründet wird das mit der Erweiterung des Gewerbegebiets, hauptsächlich durch Logistikunternehmen. Durch die Möglichkeit der weiter steigenden Zahl an Lkw-Fahrten werde eine starke Beeinträchtigung der jetzigen Kreuzungssituation befürchtet, heißt es in der Vorlage für die Gemeinderatssitzung am kommenden Montag. Die Kommunalpolitiker werden sich erneut mit der Thematik befassen. Um einen Kreisverkehrsplatz realisieren zu können, ist eine Änderung des Bebauungsplans "Hinterm Graben, Oben im Feld, Schlotteräxt, Langwiesen" erforderlich.

Neben der Bebauungsplanänderung werde wegen die geänderten Verkehrsführung auch eine Anpassung der angrenzenden Gewerbeflächen notwendig. Das nördlich der Max-Roth-Straße bestehende, aber unbebaute eingeschränkte Gewerbegebiet müsse verkleinert werden, ebenso Teile des Parkplatzes östlich der Selbacher Straße. Ursache sei, dass Teile dieser Fläche für die Umsetzung des Kreisels benötigt würden.

Bei der verkehrlichen Erschließung seien Änderungen erforderlich. Es werde die Möglichkeit geschaffen, sowohl eine direkte Zu- als auch eine direkte Abfahrt von der Max-Roth-Straße aus einzurichten, sobald der Kreisel da ist. Es werde aber sichergestellt, dass nur Rechtsabbieger einfahren und auch nur Rechtsabbieger ausfahren können. Gefährliches Linksabbiegen vor dem Lebensmittelmarkt könne vermieden werden. "Diese Regelung ist aufgrund des bereits vorhandenen Kreisels sowie des geplanten Kreisels problemlos umsetzbar", heißt es in der Sitzungsvorlage.

Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am Montag (Beginn 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses) die neunte Änderung des Bebauungsplans in die Wege leiten.